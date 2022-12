Via Etnea, ruba profumo da 85 euro e picchia vigilante. Arrestato un uomo dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri agenti della polizia hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato dei reati di rapina e di lesioni personali. Le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 14.40 presso una nota attività commerciale lungo via Etnea, dove personale della vigilanza aveva segnalato un furto in atto. Sul posto è stato bloccato e identificato un cittadino originario del Senegal il quale, poco prima, aveva rubato un profumo del valore commerciale di circa 85 euro e, dopo aver superato le barriere antitaccheggio poste all’ingresso dell’esercizio commerciale, nel tentativo di allontanarsi lungo via Etnea, aveva aggradito – procurandogli diverse lesioni – un vigilante che aveva tentato di bloccarlo.

Accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di appurare, inoltre, che a carico dell’uomo risultava una nota di rintraccio per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla procura di Roma, per reati commessi nel 2020. Dopo le incombenze di rito l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di pazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.