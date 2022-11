Via Etnea, arrestato 26enne per furto. Aveva rubato cellulare alla cliente di un fast food

Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. Per lui l’accusa è quello di avere rubato un cellulare da un fast food di via Etnea. La vittima è una cliente dell’attività di ristorazione, derubata al momento di pagare il conto. Il cellulare, infatti, era stato lasciato sul bancone. Il responsabile del furto è stato arrestato in un negozio nelle vicinanze. Una volta recuperato, l’apparecchio telefonico è stato restituito alla proprietaria.