Alcool, droghe e un coltello: arrestati due catanesi dopo un inseguimento in auto

Il conducente ubriaco e il passeggero con droghe e un coltello. Tutti buoni motivi per tentare di non fermarsi all’alt dei poliziotti quelli di due catanesi raggiunti comunque dagli agenti e arrestati. Si tratta di un 39enne e un 25enne finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento in auto terminato in via Dusmet. Il più grande dei due, alla guida dell’auto, aveva con sé 0,8 grammi di marijuana ma è risultato positivo all’alcool test e denunciato per guida in stato di ebrezza. Al più giovane della coppia, invece, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico e buste con droghe di vario tipo. Una successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di scoprire 380 grammi di marijuana; 12,35 grammi di mdma, 243 grammi di ketamina e il necessario per pesare le sostanze e confezionarle in dosi. In casa erano presenti anche banconote di vario taglio per un totale di 2.255 euro.