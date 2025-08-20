Via entro 10 giorni le barriere dai lidi siciliani. Arriva la circolare della Regione: «Pena la decadenza della concessione»

20/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Da Mondello a tutte le coste dell’Isola. «I concessionari dei lidi sulle spiagge siciliane devono prontamente applicare le regole previste dalla circolare dell’assessora al Territorio e ambiente Giusi Savarino sul divieto di utilizzo di staccionate o altre strutture rigide sulla battigia o di tornelli e altri dispositivi che limitano o condizionano l’accesso alle aree di libero transito». L’assessora lo aveva annunciato appena prima di Ferragosto, partendo dalla denuncia del deputato Ars Ismaele La Vardera riguardo il lido di Mondello, nel Palermitano. E, adesso, a confermarlo sono due note del dirigente del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli: una indirizzata proprio alla società Italo-Belga – titolare dello stabilimento di Mondello a Palermo e responsabile dei tornelli a pagamento ritenuti abusivi – e l’altra ai gestori balneari. La pena, per chi non rispetterà la circolare entro dieci giorni, è «la decadenza della concessione – spiega Savarino – Sono permessi solo cime, dispositivi mobili e facilmente spostabili. Su questo vigileremo e faremo controlli attenti affinché le regole vengano rispettate».

