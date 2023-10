Vespa ha contagiato il Covid a La Russa? La politica s’interroga: che fare della sua sputazza retorica? / L’asso di mazze

Attenti alla sputazzata di ‘Gnazio La Russa!



Mala Tempora currunt per Ignazio La Russa! Per difendersi da Report, che ha sparlato di malaffari della sua famiglia (noi non entriamo nel merito e ce ne stracatafottiamo, ha promesso querele a destra, ma più a manca, ma essendo siciliani figurati se ci fanno impressioni malaffari o presunti tali o maldicenze o quello che minchia volete: ripeto – ce ne fottiamo) forse ma forse, chissà, può darsi, si è beccato il Covid, e dato che ‘Gnazio quando parla sputazza molto, ma è una sua tipica espressione legittima e lecita, così come la sputazza che si raggruma agli angoli della bocca mentre fa la faccia cattivona spaventosissima, la sputazza preoccupa!

Era da un paio di giorni che i rumors vociferavano di un grande giornalista covidato che aveva intervistato un grande politico. Oggi il coming out di Bruno Vespa (sul Covid, non sulla pupperia, sia chiaro!): ha il coviddi!

E datosi che ‘Gnazio è stato ospite nei suoi Cinque minuti per difendersi dalle accuse di Report, sono in tanti in Sicilia che si chiedono: ma devo stare attento alla sputazzata retorica di ‘Gnazio? Oppure me la prendo in pieno in faccia perché è potentissimo?

Problemoni della politica siculomilanese.