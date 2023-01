A Lipari si contano ancora schede elettorali dopo sette mesi dal voto

Sulle elezioni amministrative del 2022 nel Comune di Lipari non è ancora detta l’ultima parola. Si prolunga, infatti, davanti al Tar di Catania, l’appendice sulle Comunali di sette mesi fa. I giudici della terza sezione – che a ottobre hanno disposto verifiche sui risultati della sezione numero due del Comune, dopo un ricorso presentato da Giovanni Di Vincenzo ed Ersilia Pajno, nell’udienza di ieri hanno ufficializzato la disposizione di ulteriori verifiche sulle schede di quella sezione, depositate in prefettura a Messina. Una volta che queste saranno espletate si andrà alla sentenza. Il Tar a ottobre ha rigettato il ricorso presentato dal candidato sindaco di Lipari Gaetano Orto per delle presunte anomalie riscontrate nel corso dello scrutinio dello scorso 12 giugno. Orto ha già presentato ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. A giugno venne proclamato sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che ottenne undici voti in più rispetto a Orto.