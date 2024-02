Venduta la villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa. A concludere la trattativa un economista siciliano

Un affare che ammonterebbe a circa tre milioni di euro. Questa la cifra che sarebbe stata sborsata per comprare villa Due Palme, l’abitazione che l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi acquistò nel 2011 a Lampedusa. A concludere la trattativa riservata sarebbe stato l’economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, rettore della UniCamillus di Roma. L’esperto in management avrebbe speso il doppio di quanto l’avrebbe acquistata il Cavaliere e fondatore di Forza Italia, morto lo scorso 12 giugno.