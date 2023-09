In vendita Viagrande studios, il centro di formazione artistica più grande in Sicilia. C’è l’interesse milionario del Comune

Tre milioni di euro per assicurarsi il complesso immobiliare in cui ha sede il più grande centro per la formazione artistica in Sicilia. A tanto ammonta l’offerta di vendita immobiliare del Viagrande studios, nel Catanese. La proposta, inviata al Comune di Viagrande, è stata messa nero su bianco nei mesi scorsi con il municipio che ha risposto favorevolmente con una delibera di giunta per valutare la proposta d’acquisizione. «Abbiamo avviato una trattativa e da parte nostra c’è la volontà di continuarla», conferma al telefono, contattato da MeridioNews, il sindaco Salvatore Faro. A inviare la documentazione, con le relative planimetrie, è stata la società Mi.Mo attraverso l’amministratrice unica Nunzia Cirillo.

Il complesso immobiliare, ultimato nel 2013, è formato da un fabbricato isolato in cui ha sede una foresteria, da quattro corpi fabbrica e da un anfiteatro a cielo aperto per un totale di 9000 metri quadrati. Viagrande studios ha al suo interno nove sale didattiche in cui sono attivi circa 40 corsi – tra musica, teatro e danza – e una foresteria da 22 camere per un totale di 44 posti letto. Le condizioni di pagamento prevedono una caparra da 200mila euro al momento della firma del contratto preliminare di vendita e 2,8 milioni di euro quando ci sarà l’atto definitivo. Come emerge dalla documentazione all’interno di questo complesso sono attivi alcuni contratti di locazione. Uno di questi, firmato nel 2017, con una durata di sei anni e un canone da 12mila euro annui, è quello della società sportiva Mariella Cirillo. Realtà di fatto parallela a chi vuole vendere e che porta avanti le proprie attività in un solo corpo del fabbricato. Altri due contratti di affitto riguardano un deposito di 25 metri quadrati, in favore della Input srl per 3720 euro annui, e un secondo magazzino da 60 metri quadrati gestito dalla Bedda Madre srl con un costo di poco più di 8000 euro per dodici mesi fino al 2027.

Ma cosa intende farci con questo complesso immobiliare il Comune di Viagrande? Il progetto prevede l’accorpamento di diversi uffici comunali all’interno di una struttura unica, l’utilizzo del teatro coperto da 300 posti a sedere e dell’anfiteatro che può contenere fino a 400 persone, per manifestazioni estive a pagamento e non solo, e l’affitto di alcuni punti per la somministrazione di cibo e bevande. «Potrà costituire – si legge nella delibera della giunta guidata dal sindaco Faro – un volano per la promozione sul territorio di manifestazioni sportive, socio-culturali, artistiche, e quindi per lo sviluppo del turismo e del commercio».

Da considerare c’è naturalmente la questione economica di quello che potrebbe essere un vero e proprio affare. Per riuscire a sborsare i tre milioni di euro il Comune indica la possibilità di «accendere un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dei limiti di indebitamento prescritti», si legge nella delibera di giunta. La mega struttura a inizio 2023 era già in vendita, quindi prima dell’invio della proposta al Comune, ma da quanto risulta a MeridioNews il rapporto tra la società Mi.Mo e l’agenzia immobiliare si è concluso.