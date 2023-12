Catania, variazioni servizio raccolta rifiuti porta a porta durante le festività natalizie

Foto diConsorzio Gema Catania Centro

Il Consorzio Gema Catania Centro informa i cittadini residenti nel territorio del capoluogo etneo, e nello specifico nelle aree evidenziate in verde e giallo nella mappa allegata, che in occasione delle festività natalizie, nei giorni 24 e 31 Dicembre 2023, il servizio di raccolta porta a porta sarà anticipato alle 18.00, pertanto si invitano tutti gli utenti ad esporre il rifiuto, previsto da calendario, entro e non oltre le ore 18.00.