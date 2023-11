Raid vandalico negli uffici dello Stato civile del Comune di Palermo. Indaga la polizia

Raid vandalico negli uffici dello Stato Civile del Comune di Palermo che si trovano in piazza Giulio Cesare. Qualcuno è entrato la scorsa notte e ha messo a soqquadro tutti i piani dove ci sono i servizi anagrafe ed elettorale. Sono stati divelti tutti i cassetti chiusi e gli armadi. Sono stati gettati a terra stampanti e computer. I vandali hanno anche portato via soldi trovati nei cassetti e materiale di cancelleria. «Stiamo facendo l’inventario di quanto manca – dice l’assessore al Presonale, Dario Falzone – nel palazzo non ci sono telecamere». Indaga la polizia.