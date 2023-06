Vandali danneggiano sede Cgil a Lentini. Sei anni fa si era verificato un episodio simile

Incursione vandalica alla Camera del Lavoro di Lentini. Ieri notte qualcuno si è introdotto da una finestra e ha messo a soqquadro i locali della Cgil che si trovano nella zona centrale: tutti cassetti aperti e documenti sparsi. Non sembra sia stato portato via nulla. Sei anni fa si era già verificato un episodio simile. «Ma non sono i danni materiali a dispiacere quanto il fatto che di nuovo sia stata colpita la casa dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani – commenta il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi – La Camera del lavoro vanta una lunga storia di presenza costante sul territorio, oltre 70 anni, che ha sempre profuso massimo impegno nella tutela dei diritti individuali e collettivi, costituendo presidio di democrazia e libertà per tutti, e in particolare verso i più bisognosi. È un luogo sempre aperto a tutti. Sfregiarla è un inquietante e insopportabile segno di inciviltà».