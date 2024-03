Palermo: uova, bottiglie e mobili contro i poliziotti durante le vampe di San Giuseppe

A Palermo il tradizionale rito delle vampe di San Giuseppe ha prodotto i tradizionali scontri. Ieri sera nella zona del popolare mercato di Ballarò «è scoppiata una vera guerriglia urbana – dice Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato – Alcuni giovani hanno dato fuoco a una vampa, prima di aggredire le forze dell’ordine con un fitto lancio di bottiglie, uova e mobili».

Tre gli agenti feriti e portati in ospedale, rispettivamente con traumi a una spalla, alla caviglia sinistra e con un forte trauma cervicale. «Se non sono le partite di calcio, sono le convinzioni politiche, quelle ambientaliste, quelle antiglobalizzazione o persino rituali medievali in occasione di feste religiose. C’è sempre un buon motivo per aggredire la polizia», conclude Mazzetti.