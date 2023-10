Valguarnera, muore motociclista di 27 anni

I carabinieri stanno ancora facendo gli accertamenti del caso, ma potrebbe essere stato un incidente autonomo quello in cui stamattina ha perso la vita un 27enne di Valguarnera, in provincia di Enna, che si è schiantato con la sua moto, una Kawasaki 750, sulla Statale 117bis, nei pressi del Parco Ronza, in direzione Piazza Armerina.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro la segnaletica stradale e poi finendo sul guardrail.