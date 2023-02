Palermo, Valentina Chinnici si dimette da consigliera comunale. Al suo posto Alberto Mangano

Valentina Chinnici lascia il consiglio comunale di Palermo. La consigliera di Progetto Palermo, eletta anche all’Assemblea regionale siciliana, dove ha raccolto un buon numero di voti tra le fila del Partito democratico, aveva già annunciato la propria decisione per dedicarsi completamente all’attività di consigliera regionale.

Al suo posto entra il primo dei non eletti, Alberto Mangano. Un ritorno il suo, eletto per la prima volta in Consiglio nel 1990 con i Verdi e per l’ultima volta nel 2011, sempre con la compagine ecologista, che lascerà un anno dopo per approdare a Italia dei Valori. Nel mezzo due esperienze come assessore all’Urbanistica, prima e al Decentramento, poi.