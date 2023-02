Acireale, quattro in carcere per usura. Tassi di interesse proibitivi a persone in difficoltà

Quattro persone sono finite in carcere con l’accusa di reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di usura e abusivismo finanziario. A eseguire l’ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, sono stati gli agenti di polizia. Le indagini, coordinate dalla procura etnea ed eseguite dal commissariato di Acireale, sono durate circa sei mesi. Dal mese di dicembre del 2021 al giugno del 2022 è stato possibile accertare le responsabilità penali degli indagati dediti a una ben organizzata attività di usura tesa a conseguire profitti prestando soldi a soggetti in gravi difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi.