Uomo trovato morto in casa a Floridia con segni di ustione: indagini in corso

Il cadavere di un uomo di 45 anni, Marco Cicozzetti, è stato ritrovato nella sua abitazione in contrada Maeggio a Floridia, in provincia di Siracusa. Secondo quanto emerso finora, sul corpo del 45enne sarebbero stati trovati dei lievi segni di ustione.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici dell’uomo, un autotrasportatore originario del capoluogo aretuseo che era impiegato in un’azienda di soccorso stradale, che non avevo più avuto sue notizie né ricevuto risposte. Una volta avvisato il 112, gli agenti sono arrivati in casa dove hanno trovato l’uomo senza vita.

Da una prima ispezione cadaverica, il corpo presenta alcune piccole ustioni. Al momento, nessuna pista è esclusa da parte degli inquirenti. Anche se gli agenti avrebbero trovato un biglietto che potrebbe fare pensare a un gesto estremo da parte del 45enne. La procura di Siracusa ha disposto il sequestro della salma e ha dato incarico al medico legale di eseguire l’autopsia sul cadavere. Intanto, sono già iniziati gli interrogatori di parenti e amici di Cicozzetti per ricostruire le sue frequentazioni e gli ultimi giorni.