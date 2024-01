Un uomo è stato trovato morto in casa ad Adrano: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato ritrovato all’interno di un’abitazione ad Adrano, in provincia di Catania. Le cause che hanno portato al decesso dell’anziano non sono ancora chiare e per questo sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbero stati i vicini di casa a lanciare l’allarme. Dopo avere notato una portafinestra del balcone aperta e degli strani movimenti di un cane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.