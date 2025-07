Un uomo è stato accoltellato nel Ragusano: la lite nata per «uno sguardo di troppo»

Foto di Christian Schickler

Un uomo è stato accoltellato all’addome con due fendenti nella zona di via Napoli, nel centro del centro abitato di Scoglitti (in provincia di Ragusa). L’episodio si è verificato poco dopo l’1.30 di questa notte. La vittima, trasportata in ospedale, è stata medicata e già dimessa: la prognosi è di dieci giorni. Secondo quanto emerso finora, infatti, le due coltellate non avrebbero leso organi vitali.

La zona di Scoglietti in cui è avvenuto l’accoltellamento è molto frequentata, specie in estate, poiché crocevia del traffico cittadino e vicinissima ai luoghi della movida. Stando a ciò che è stato ricostruito finora durante le indagini da parte di polizia e carabinieri, tutto sarebbe iniziato con una lite scoppiata all’improvviso. Due uomini si sarebbero incontrati per caso, mentre erano in compagnia delle rispettive mogli e la causa dell’inizio della discussione pare sia stata uno sguardo di troppo. A un certo punto, l’aggressore si sarebbe avvicinato all’altro uomo, ci sarebbe stata una breve lite e poi le due coltellate. Gli inquirenti stanno sentendo tutti i testimoni presenti e anche i passanti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.