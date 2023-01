UniPa, per l’inaugurazione dell’anno accademico attesi Ursula Von der Leyen e Sergio Mattarella

Si lavora in grande per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo. Tra i possibili presenti, infatti, ci dovrebbero essere anche la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ancora da fissare la data della cerimonia, che comunque si dovrebbe tenere tra il 20 e il 24 febbraio – con una possibile preferenza per giovedì 23 -, così come top secret sono ancora i dettagli. Eppure, secondo voci di corridoio, le possibilità che l’evento vada in porto come sperato sarebbero buone.

Probabile a questo punto la conferma del teatro Massimo come cornice per la celebrazione, come spesso è accaduto negli anni passati, incluso lo scorso, quando l’intervento istituzionale era stato affidato alla allora presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel 2016 era stato invece Matteo Renzi a parlare sul palco del teatro progettato da Giovan Battista Filippo ed Ernesto Basile, di fronte ad accademici e studenti.

Dalla Commissione Europea fanno sapere che ancora non c’è niente di certo, andrà valutata l’agenda della presidente, anche per stabilire una possibile data, che resta appunto in bilico. Per Von der Leyen non sarebbe la prima volta in un’università italiana, anche se i due precedenti – l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Bocconi – hanno riguardato istituti privati. Si tratterebbe invece di un ritorno per Sergio Mattarella, che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di UniPa nel 2017.