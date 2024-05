UniCt, sciopero delle lezioni in solidarietà alla Palestina

In tutto il mondo le mobilitazioni per la Palestina continuano a crescere e negli atenei italiani, ma non solo, sono ormai tantissimi gli studenti e le studentesse che protestano per tagliare le collaborazioni con Israele e prendere posizione in solidarietà al popolo palestinese.

Anche a Catania durante le giornate del 13 e del 14 numerose studentesse e studenti hanno attraversato il dipartimento di scienze umanistiche con attività in solidarietà alla Palestina, convocando per giorno 15 Maggio, in occasione dell’anniversario della nakba, uno sciopero dalle lezioni dell’Università di Catania.

L’ appuntamento è domani mercoledì 15 alle ore 9:00 nel cortile del Monastero dei Benedettini.