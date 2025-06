Unict, si andrà al secondo turno per le elezioni del nuovo rettore. Foti il più votato

Foto di Unict

Dopo un primo turno carico di partecipazione ma senza un vincitore, l’ateneo si prepara a tornare alle urne giovedì 26 giugno per il secondo turno delle elezioni rettorali che designeranno il successore di Francesco Priolo alla guida dell’istituzione per il sessennio 2025-2031. In corsa ci sono quattro candidati: Enrico Foti, Pierfrancesco Veroux, Ida Angela Nicotra e Salvatore Baglio. La sfida, cominciata lunedì 23 giugno, si è giocata con numeri alti: hanno votato 1.332 tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. L’affluenza ha toccato quasi il 92 per cento tra i professori e il 78,8 per cento tra i dipendenti. Ma nessuno dei candidati è riuscito a raggiungere le 860 preferenze necessarie per chiudere la partita. Foti ha ottenuto 598 voti, Veroux 508, Nicotra 274 e Baglio 129. Le schede bianche sono state 13, le nulle 45. Così, tutto si riapre.

Il secondo turno si svolgerà dalle 9 alle 19, con i seggi distribuiti tra il palazzo centrale e il dipartimento di Matematica e Informatica. Il quorum da raggiungere resta identico, ma se anche in questa occasione nessuno riuscirà a prevalere, è previsto un terzo turno lunedì 30 giugno. Qualora persistesse la parità, si procederà a un ballottaggio a due giovedì 3 luglio. Lo scrutinio, in programma subito dopo la chiusura dei seggi, sarà trasmesso in streaming dall’aula magna del palazzo centrale, sede del seggio principale. A presiedere le operazioni sarà la commissione elettorale, che stilerà la graduatoria finale nel rispetto dello statuto d’Ateneo.