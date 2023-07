In auto con cinque gabbie di uccelli protetti. Denunciato un 42enne catanese

Un catanese di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri di Licodia Eubea (in provincia di Catania) per i reati di cattura di esemplari di specie animali selvatiche protette e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri sono stati insospettiti dall’improvviso rallentamento di un’Alfa Romeo 147 lungo viale della Regione siciliana e hanno deciso di fermarla. I vestiti sporchi di terreno e la forte agitazione del conducente hanno spinto i militari a controllare il mezzo dove sono state trovate, tra i sedili posteriori, cinque gabbie con 21 uccelli di varie specie, tra cui cinque cardellini che sono considerati specie protetta e che non si possono cacciare o prelevare in natura.

All’interno del bagagliaio sono stati scoperti anche diverse reti, una falce in ferro con manico di legno, un coltello a serramanico di colore grigio con una lama lunga dieci centimetri e un diffusore sonoro di colore bianco a batteria ricaricabile, utilizzato per la caccia dei volatili. I cinque cardellini, dopo essere stati controllati dal veterinario dell’Asp di Vizzini che ne ha accertato il buono stato di salute, sono stati rimessi in libertà.