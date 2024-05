Restano impantanati nel fango seguendo il navigatore, turisti salvati nel Palermitano

Due turisti danesi sono rimasti impantanati in una stradina di campagna non asfaltata di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. In Sicilia per trascorrere qualche giorno di vacanza, hanno seguito l’app del navigatore del cellulare durante il nubifragio ma sono rimasti bloccati. A soccorrerli sono stati i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, a cui i due avevano chiesto aiuto.

Dopo ore di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciarli, raggiungerli e metterli in salvo. Per estrarli dal fango è stato necessario l’intervento della protezione civile del Comune e della polizia municipale. Una volta salvati, marito e moglie sono stati accompagnati in caserma e da lì hanno raggiunto l’hotel dove stavano soggiornando.