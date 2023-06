Fa 1720 chilometri a piedi per rivedere gli amici del suo paese natale del Messinese

È partito a piedi da Vigevano, in provincia di Pavia (in Lombardia), per andare a trovare gli amici nel suo paese natale in Sicilia, a Ficarra, nel Messinese. Anche una sfida con se stesso quella del pensionato 61enne Salvatore Mantione – per tutti Turi – che, con uno zaino di dodici chili sulle spalle ha percorso 1720 chilometri in sessanta giorni. L’uomo ha raccontato di avere dormito dove capitava, senza programmare tutto il percorso in anticipo, e di avere ricaricato la batteria del suo cellulare tramite un pannello solare che aveva sistemato su un cappello che portava in testa. Arriva a Ficarra, il 61enne ha festeggiato l’impresa rincontrando gli amici in un bar del paese.