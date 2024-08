Truffatori del Napoletano in trasferta in Sicilia, presi

Riescono a farsi consegnare da un’anziana contanti, monili e preziosi dopo essere riusciti a convincerla che sarebbero serviti per risarcire i danni provocati dal figlio della donna in un incidente stradale. È la truffa messa a segno da due uomini, originari del Napoletano e in trasferta a Villarosa, in provincia di Enna.

I due, di 46 e 31 anni, sono stati però individuati e fermati dagli agenti della Polstrada di Sala Consilina sull’A2 nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo. Viaggiavano a bordo di un’auto noleggiata alla quale le forze dell’ordine sono risalite dopo la denuncia da parte dell’anziana truffata. A bordo dell’auto i poliziotti hanno rinvenuto parte dei monili sottratti. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, devono rispondere del reato di truffa aggravata.