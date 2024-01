Pachino, la truffa della vendita online di un trattore

Un 29enne di Crotone (in Calabria) è stato denunciato per il reato di truffa online. La vittima è un imprenditore agricolo di Pachino, in provincia di Siracusa. L’uomo, dopo avere pagato la somma di 4600 euro – con tre diversi bonifici – per comprare un trattore messo in vendita dal 29enne calabrese, non ha ricevuto nulla e ha denunciato la truffa.