Truffa all’Unione europea, falsi contratti di affitto dei terreni: sequestrati immobili, conti correnti e automobili

Avrebbero percepito in modo illecito finanziamenti dell’Unione europea. A due soci di un’azienda agricola di Scordia, in provincia di Catania, sono stati sequestrati conti correnti, immobili e automobili: l’accusa è di truffa aggravata. I due avrebbero percepito illecitamente finanziamenti comunitari per alcuni terreni nei comuni di Vittoria e di Acate, nel Ragusano. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza di Vittoria, coordinata dalla procura europea di Palermo. La procura europea è un’istituzione dell’Unione europea che indaga sulle frodi contro il bilancio dell’Ue.

Dal 2017 al 2023 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) avrebbe ricevuto domande di pagamento attestanti la disponibilità di terreni, di fatto di proprietà di soggetti terzi. Nel corso delle indagini i controlli fatti presso l’Agenzia delle entrate hanno accertato la falsità dei contratti di locazione dei terreni, a fronte dei quali è stato illecitamente ottenuto un finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia, per un valore di oltre 650mila euro. La guardia di finanza, inoltre, ha bloccato le ulteriori somme in fase di erogazione: circa 50mila euro. Ai due soci dell’azienda agricola – rinviati a giudizio per truffa aggravata – sono stati sequestrati conti correnti, immobili e le automobili nella loro disponibilità.