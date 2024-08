Si sarebbe finto un tecnico dell’Enel e avrebbe chiesto a diversi anziani dei soldi per sostituire un contatore. Un 45enne di Siracusa, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Catania per truffa aggravata.

Intorno alle 9.20 del mattino, un 69enne e la moglie di 63 anni hanno chiamato la centrale operativa per segnalare il sospetto di una truffa ai suoi danni. In casa dell’uomo – in via Umberto a Catania – è arrivata una pattuglia. L’anziano ha indicato l’uomo che ha tentato di fuggire. Una corsa durata pochi metri prima di essere bloccato dai carabinieri. Durante la fuga, il 45enne ha gettato una ricevuta stropicciata. Un documento, con il nome e il cognome di una donna e un importo di 79 euro, che si è poi rivelato appartenere alla moglie del 69enne.

La vittima ha raccontato agli investigatori che l’uomo fermato aveva tentato di truffarli, presentandosi a casa loro come un impiegato Enel e chiedendo del denaro in contanti per una presunta bolletta non pagata. Il 45enne avrebbe anche minacciato i due coniugi, di interrompere la fornitura elettrica se non

avesse ricevuto il pagamento immediato.

Insospettito dall’insistenza dell’uomo, il 69enne ha deciso di contattare i carabinieri chiamando il 112 mentre il truffatore era impegnato in una discussione animata con sua moglie. Nel corso della perquisizione, all’interno di un borsello dell’uomo, è stato trovato un blocchetto di ricevute in bianco. L’uomo è stato denunciato, mentre la ricevuta gettata e il blocchetto di ricevute in bianco sono stati sequestrati.