Caltanissetta, si fingono carabinieri al telefono per tentare una truffa. Indagini in corso

Si sono finti carabinieri per commettere una truffa. L’episodio è avvenuto a Caltanissetta dove una vittima ha ricevuta una chiamata da persone che si sono qualificate come militari e l’hanno informata del fatto che sarebbe stata coinvolta in un’indagini per reati informatici. A quel punto, paventata la presunta responsabilità della vittima, hanno chiesto il pagamento di una multa per evitare il procedimento penale. Adesso sono in corso le indagini per individuare i truffatori. Intanto, dal comandante provinciale Vincenzo Pascale arriva l’appello alla cittadinanza a «scongiurare i raggiri e non dare seguito ad alcun tipo di pagamento perché – ha chiarito il colonnello – in nessun caso, le forze dell’ordine richiedono telefonicamente soldi per il pagamento di sanzioni amministrative».