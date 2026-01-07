Dalla truffa del finto carabiniere alle armi in casa: arrestato 14enne

Dalla truffa del finto carabiniere alle armi in casa: è un curriculum già nutrito quello di un 14enne catanese. Residente nel quartiere Nesima, arrestato dai carabinieri di Catania per truffa aggravata e possesso illecito di armi da sparo. L’indagine a suo carico inizia dopo la prima truffa, commessa nel Messinese, quando parte del pagamento era avvenuto anche con alcune armi, detenute regolarmente dalle vittime. Dalle immagini di videosorveglianza, i militari hanno identificato i responsabili, tra cui il giovanissimo catanese, iniziando a monitorarli. Anche per sapere che fine avrebbero fatto le armi sottratte. Così si arriva alla perquisizione a casa del minorenne dove, in un’area sorvegliata dai due pitbull del giovane, sono state trovate tre pistole con caricatori e munizioni. Nello specifico, si tratta di una pistola automatica con caricatore e 49 proiettili, un’arma calibro 9 con caricatore e 12 proiettili e una calibro 6,35 con matricola abrasa, caricatore e 6 proiettili. Le prime due frutto della truffa, mentre l’ultima risulta clandestina.