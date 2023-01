Trovato morto il carabiniere in pensione scomparso da Sortino

È stato ritrovato il cadavere di Luigi Di Pietro, il carabiniere in pensione di 58 anni scomparso dal 29 dicembre scorso da Sortino, nel Siracusano. I vigili del fuoco di Siracusa, che insieme a forze dell’ordine e alla protezione civile erano attivi nelle ricerche, hanno trovato il corpo senza vita del 58enne questa mattina a Sortino, comune montano del Siracusano.

Le attenzioni dei soccorritori si erano concentrate da giorni su quella zona impervia, poco distante dal centro abitato dove viveva il pensionato. A lanciare l’allarme era stato il figlio dell’uomo non avendo avuto più notizie del padre. Difficile al momento stabilire cosa sia accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un suicidio, di un incidente durante una passeggiata o anche quella di un malore.