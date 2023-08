Riposto, ritrovato senza vita il 72enne disperso in mare

Ieri sera, poco dopo le 22, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, il corpo senza vita del 72enne disperso nelle acque del porto di Riposto, in provincia di Catania. Per tutto il pomeriggio di ieri le ricerche dell’uomo erano state portate avanti dai sommozzatori e dalla sezione navale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con il supporto anche del distaccamento di Riposto. Il cadavere dell’uomo è stato consegnato alla capitaneria di porto per effettuare gli accertamenti di rito.