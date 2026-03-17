Foto di Comitato Pendolari

Treno travolge un furgone lungo la tratta Palermo-Catania

17/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina lungo la linea Palermo–Catania, nel tratto compreso tra Enna e Leonforte. Un treno ha travolto un furgoncino rimasto bloccato all’interno di un passaggio a livello regolarmente chiuso, in prossimità di una curva.

Secondo le prime informazioni, il mezzo non sarebbe riuscito a liberarsi dai binari prima dell’arrivo del convoglio. L’impatto non ha provocato feriti, ma ha reso necessario l’intervento dei soccorritori e delle autorità competenti. A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del veicolo.

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