Trecastagni, rubano una Fiat 500 e tentano furto con spaccata

La notte scorsa a Trecastagni, in provincia di Catania, i carabinieri hanno sventato un furto con spaccata ai danni di un negozio di elettronica e telefonia e messo i fuga i malviventi che lo stavano attuando utilizzando una Fiat 500 L rubata poco prima nei paraggi. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino che ha segnalato la presenza di persone sospette che stavano probabilmente rubando un’auto parcheggiata in strada. Successivamente un altro cittadino ha segnalato che alcune persone stavano cercando di sfondare con un’auto la vetrata d’ingresso di un negozio. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei malviventi.