Foto di Dario De Luca

Incidenti lavoro: uomo morto schiacciato da trattore a Cefalù

A Cefalù, nelle campagne di contrada Ferla, un uomo di 58 anni è morto mentre lavorava in un terreno in via Monte Pellegrino. La vittima, che si trovava a bordo di un trattore, è stata schiacciata dal ribaltamento improvviso dello stesso mezzo agricolo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno provato a rianimare l’uomo, ma è stato possibile soltanto constatarne il decesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente, sul posto presenti anche i vigili del fuoco.

