Trapani, rifiuti lungo le provinciali 18 e 20 che portano i turisti a San Vito Lo Capo



Un pugno nell’occhio. E un pessimo benvenuto. È la vista dei rifiuti sparsi lungo la strada provinciale che dal capoluogo Trapani conduce a Bonagia, Lido Valderice e Custonaci e, da lì, va verso il cuore turistico di San Vito lo Capo. Tutte frazioni costiere meta estiva di vacanzieri locali, ma che – ormai da qualche tempo – attraggono sempre più turisti, anche stranieri. Che apprezzano l’aspetto ancora incontaminato di alcune zone del Trapanese e, proprio per questo, rimangono stupiti e non favorevolmente colpiti di imbattersi in questo tipo di tracce dell’uomo. Quelle segnalate sono arterie trafficate in cui stride il contrasto tra il blu del mare, che scorre a poche centinaia di metri, e la presenza di sacchetti di spazzatura e decine di bottiglie in plastica e in vetro, depositati in alcune zone ai lati della carreggiata.

Oltre alle consuete cartacce, lungo la provinciale 18 all’altezza di un ex distributore di carburanti in disuso. Una situazione che interessa più o meno a macchia di leopardo tutto il tratto stradale della provinciali 18 e 20, causata dall’inciviltà dei soliti ignoti che considerano il territorio come una pattumiera. Residenti e visitatori si augurano che l’ente competente possa intervenire per ristabilire un po’ di decoro ai tratti stradali interessati, pulendo e prevenendo per evitare questi gesti che mortificano la bellezza di un’intera fetta di territorio.