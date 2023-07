Trapani, i palazzi popolari occupati che diventano piazza dello spaccio

Alcuni edifici popolari occupati in maniera abusiva da una piazza di spaccio nel rione Palme di Trapani, lungo via Sammartano. Il blitz della polizia – che ha riguardato anche Palermo, Napoli e Siena – ha portato a 17 provvedimenti cautelari tra cui undici custodie in carcere, quattro ai domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno scovato una compagine criminale che andava avanti da anni gestendo la piazza di spaccio in cui c’era una precisa ripartizione di ruoli.

Le investigazioni hanno riguardato le fasi dell’approvvigionamento, dello stoccaggio, della preparazione e della vendita della droga, all’interno degli edifici popolari. L’associazione criminale si serviva delle vedette, dei sistemi di videosorveglianza e delle grate in ferro a protezione di tutti gli appartamenti, per evitare sorprese in flagranza da parte degli agenti. Sono state scoperte centinaia di cessioni e monitorati numerosi viaggi dei fornitori, provenienti da Palermo e provincia. L’indagine, iniziata a marzo del 2021 e terminata a luglio dello stesso anno – ha portato all’arresto in flagranza di nove persone e al sequestro di circa tre chili di cocaina, dieci di hashish e un chilo e mezzo di eroina. Sequestrata anche un’auto usata per il trasporto della droga, apribile attraverso un sistema elettrico con un magnete.