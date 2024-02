Trapani, evade più volte dai domiciliari. Un 26enne finisce in carcere

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 26enne in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal gip. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per furto d’auto e rapina ai danni di un anziano nei pressi dell’ufficio postale, si sarebbe più volte allontanato dalla propria abitazione senza alcun motivo. A seguito delle reiterate violazioni, è stato condotto in carcere.