Tragedia alla festa patronale a Militello. Morto uomo colpito alla testa da tubo spara coriandoli

Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita durante i festeggiamenti del Santissimo Salvatore, Patrono di Militello in Val di Catania. La coppia è stata colpita alla testa da un tubo spara coriandoli che era stato piazzato all’uscita della chiesa. Video amatoriali, girati con gli smartphone e condivisi da cittadini sui social network, mostrano come un’attrezzatura per sparare dei giochi pirotecnici sia stata improvvisamente proiettata in aria, ricadendo poi sui presenti con violenza. La folla era molto vicina al punto da cui si sparavano i botti. I festeggiamenti sono stati sospesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La vittima si chiamava Franco Carrera, 65 anni. Secondo la ricostruzione di alcune persone presenti al momento dell’incidente il lancia coriandoli improvvisamente si è staccato da un braccio di ferro, probabilmente per il troppo carico di gas ed è volato sulla piazza alla stregua di un proiettile. Carrera, l’uomo colpito, ha visto arrivare il tubo e nel vano tentativo di coprire la moglie si è messo lungo la traiettoria del lancia coriandoli impazzito ed è stato colpito in pieno. L’uomo è morto prima di essere portato in ospedale, dove invece è stata trasportata la moglie. Carrera e la sua consorte da due anni si erano sposati, lei prima del matrimonio era rimasta vedova. Sta bene, invece, la giornata Sarah Donzuso, che è stata colpita alla gamba, per lei un leggero trauma e tanta paura. La collega era impegnata nella diretta dell’emittente Video Mediterraneo.