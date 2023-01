Tragedia a Terrasini, disabile muore nel rogo divampato nel suo appartamento

Tragedia nella notte a Terrasini, nel palermitano, dove un disabile di 58 anni, A. T. è morto nell’incendio divampato nel suo appartamento, nei pressi di piazza Duomo. I vigili del fuoco arrivati sul posto non sono riusciti a salvarlo. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull’accaduto. Dietro il rogo forse una sigaretta rimasta accesa. L’uomo, come riportato da Palermo Today, era sposato e aveva una figlia piccola che, al momento dell’incendio, non erano all’interno della casa.