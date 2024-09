Traffico internazionale di droga, blitz della guardia di finanza. Arresti e sequestri

Oltre 40 militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania stanno eseguendo nella provincia etnea e di Oristano e Udine due ordinanze cautelari personali e reali nei confronti di nove persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con altri 12 indagati, dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità. L’operazione, denominata Loco, è ancora in corso con il sequestro beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi mezzo milione di euro.