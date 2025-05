Droga, 22 arresti a Palermo: smantellate dalla polizia due organizzazioni criminali

Ventidue persone sono finite nel mirino della polizia nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Gli agenti della Squadra mobile, su delega della procura, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per 17 degli indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre altri 5 sono finiti agli arresti domiciliari.

I provvedimenti scaturiscono da due indagini distinte, denominate Curly e Murales, condotte dalla sezione Antidroga della Squadra mobile. L’operazione Curly ha portato alla luce l’attività di due organizzazioni criminali dedite all’importazione in Sicilia di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, successivamente smerciati tra Palermo e le province di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento.

La seconda indagine, Murales, si è concentrata invece nel quartiere palermitano di Brancaccio, dove gli investigatori hanno individuato due grossi depositi di cocaina. All’interno di uno di essi sono state ritrovate anche numerose munizioni, segnale della pericolosità del sodalizio criminale. Le operazioni, frutto di un lungo e articolato lavoro investigativo, rappresentano un nuovo colpo inferto alle reti del narcotraffico che operano nel territorio siciliano.