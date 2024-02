Messina, traffico di sostanze stupefacenti: 26 indagati

La polizia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Messina, su richiesta dalla procura, a carico di 26 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, peculato e falsità materiale.

Nell’operazione sono impegnati circa 120 agenti, tra cui personale della sezione investigativa del servizio centrale operativa di Messina, delle squadre mobili di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e Vibo Valentia, del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e Calabria meridionale e dei commissariati di Messina.