Traffico di droga, 14 misure cautelari a Gela. Trasferte in Calabria con auto a noleggio

Smantellata a Gela un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Caltanissetta, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia nissena, hanno notificato 14 misure cautelari: 8 sono in carcere, una agli arresti domiciliari, 4 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre una persona al momento risulta irreperibile. L’indagine è stata avviata nell’aprile del 2022 e ha permesso di acquisire indizi di colpevolezza nei confronti dei componenti del gruppo che era impegnato nel traffici di marijuana, cocaina e hashish.

L’approvvigionamento, secondo quanto accertato, avveniva in Calabria o a Catania e poi la droga veniva smerciata a Gela. Accertato che il titolare di un autonoleggio metteva a disposizione le macchine per le trasferte in Calabria. Arrestati anche un uomo di 43 anni e un 20enne – uno dei quali già raggiunto da ordinanza per associazione mafiosa al clan Emmanuello – che avrebbero ricoperto un ruolo di vertice nella gestione dei traffici illeciti. Guadagni fino a 40mila euro a settimana. Individuate anche le basi logistiche del sodalizio: in una rivendita di caffè venivano discussi gli affari illeciti, si organizzavano le trasferte per i rifornimenti della droga e nello stesso tempo i componenti dell’organizzazione dividevano tra loro i guadagni dello spaccio.