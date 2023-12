Traffico in tilt lungo l’A18 Messina-Catania: oltre dieci chilometri di fila

Traffico in tilt lungo l’autostrada A18 Messina-Catania in direzione del capoluogo etneo. Una fila lunga oltre dieci chilometri che parte all’altezza di Santa Venerina e supera Acireale. Il percorso è contrassegnato da Maps attraverso un rosso scuro, proprio a indicare i forti rallentamenti. Disagi che sono dettati dai cantieri presenti lungo la carreggiata e che dunque rallentano il flusso veicolare. Esclusa, al momento, l’ipotesi di incidenti lungo il tratto in questione.