Tiziana Drago passa all’Udc, sarà responsabile del dipartimento Scuola. «Subito testa alle Amministrative»

Dopo le esperienze tra le fila di Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia, Tiziana Drago approda all’Udc. E lo fa con un ruolo nazionale. L’ex senatrice sarà infatti responsabile nazionale del dipartimento Scuola, famiglia e politiche sociali. Una notizia comunicata dallo stesso segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa. Nessuna svolta moderata. A sentire Drago si è trattato di un «ritorno alle origini». Mentre sui social cita Aldo Moro e rievoca le esperienze centriste di don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, rimanendo sul presente il primo step sarà a brevissimo. Ci sarà da «lavorare sul territorio, insieme a Decio Terrana (segretario regionale, ndr), per continuare a dare forma alla lista elettorale per le Amministrative imminenti a Catania, auspicando la presenza di donne, per dar ragione alla complementarietà uomo-donna che sola permette di progettare soluzioni ottimali».

E proprio in questo senso, Drago aveva nei giorni scorsi, sempre a mezzo social, manifestato il proprio apprezzamento per la candidatura di Valeria Sudano, uno dei nomi forti sul tavolo delle trattative del centrodestra, al quale anche l’ex segretario in ufficio di presidenza della Commissione Finanze, componente della Commissione bicamerale per le questioni regionali e della Commissione bicamerale infanzia ed adolescenza, sarà chiamata a sedersi. «Adesso posso parlare in prima persona – dice Drago a MeridioNews – perché il confronto su questo tema è assolutamente aperto e su tante cose dobbiamo ragionare insieme. Su Valeria Sudano non trovo nulla da ridire».