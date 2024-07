Italiani sempre più attratti dai Titolo di Stato: le stime 2023 di Bankitalia

Foto di Edar

Le abitudini finanziarie degli italiani stanno cambiando? Gli ultimi dati Bankitalia ci dicono che qualcosa si muove. Meno liquidità e più Titoli di Stato nei portafogli finanziari e una nuova tendenza che vale la pena valutare.

L’ultima relazione di Bankitalia, che fa riferimento al 2023, fotografa in maniera chiara la situazione e dimostra che le famiglie italiane mostrano un progressivo interesse verso l’investimento in obbligazioni e sempre meno attenzione ai conti corrente, che prima servivano a “parcheggiare” la liquidità.

I depositi hanno subito una flessione di quasi 50 miliardi di euro, raggiungendo il valore complessivo di 1.379,2 miliardi. Gli altri depositi, invece, sono aumentati di 30 miliardi, cifra record dal 2013. L’inversione di rotta si è avuta soprattutto per i titoli obbligazionari pubblici, che sono aumentati di ben 113,7, raddoppiando il valore del 2022.

In particolare, il totale degli investimenti in titoli pubblici italiani è salito a 269,5 miliardi mentre si sono rivelati in calo i fondi comuni (-21,1 miliardi), le azioni e le partecipazioni (-38,3 miliardi).

Entrando nel dettaglio, si nota che è aumentato l’interesse per gli investimenti in titoli pubblici e, in particolare, per le cosiddette obbligazioni zero coupon, che altro non sono che obbligazioni a breve termine e per i titoli con remunerazione crescente.

Si noti anche che vi sono anche investimenti indiretti. Le famiglie stanno acquisendo dei prodotti del risparmio gestito e anche questa sembra essere una nuova tendenza. Il quadro generale delineato da Bankitalia ci dice che sono in calo fondi comuni e polizze assicurative, mentre sono triplicati gli investimenti finanziari in titoli obbligazionari.

Da tutto questo emerge una riflessione. Sempre più famiglie italiane si dimostrano interessate a una migliore gestione dei propri risparmi. Qui subentra, quindi, l’importanza dell’educazione finanziaria, che diviene fondamentale per delle decisioni oculate e delle valutazioni a tutto tondo.

Guide come quella di Affari Miei su dove investire oggi possono essere un faro che illumina il cammino di chi si avvicina al complesso mondo degli investimenti, del risparmio e di tutti gli strumenti connessi.

Tutto questo può offrire adeguato supporto nella pianificazione finanziaria, permettendo di costruire un portafoglio diversificato. Le decisioni informate e strategiche possono portare a una maggiore stabilità economica, ma anche a una crescita del patrimonio nel lungo termine, consentendo alle famiglie di affrontare con serenità le sfide finanziarie future. In un clima di incertezza economica, questo può essere, oggi più che mai, la chiave di successo per le decisioni che riguardano risparmi e investimenti.