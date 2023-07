Caltanissetta, contromano con un tir a forte velocità. Il 50enne aveva fatto uso di droga

Un tir contromano a forte velocità. Alla guida del mezzo pesante un catenese di 50 anni che è stato bloccato dalla polizia all’altezza della galleria Sant’Elia lungo la statale 640 (nel territorio di Caltanissetta). La pattuglia lo ha raggiunto proprio mentre stava imboccando una curva nella corsia opposta. Dai risultati degli esami, è risultato che l’uomo aveva fatto uso di droga. Il 50enne era alla guida di un autoarticolato superiore a sette tonnellate in un tratto stradale dove è vietato il transito per questa categoria di veicoli. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto sul tir un involucro con 49 grammi di marijuana che è stata sequestrata. L’uomo invece è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici che hanno confermato l’assunzione di droga. Al 50enne è stata ritirata la patente per sospenderla da uno a tre mesi e gli sono stati tolti 25 punti per le violazioni contestate.