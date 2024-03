Tir contro auto lungo la statale 115 a Sciacca. Morta una persona. Traffico in tilt

In un incidente stradale sulla statale 115 a Sciacca in cui sono rimasti coinvolti tre tir e un auto una persona è morta. La vittima sarebbe il conducente dell’automobile rimasta schiacciata. La vettura è completamente distrutta. La statale 115 era stata riaperta al traffico da pochi minuti dopo l’interruzione qualche ora prima a seguito dell’individuazione di una fuga di gas dall’impianto Gpl della stazione di servizio Q8, di fronte l’ospedale.

Pare che il traffico procedesse ancora a rilento quando uno dei tir in transito ha investito l’autovettura, la cui parte anteriore si è completamente accartocciata su se stessa. Il traffico particolarmente intenso ha reso complicati i soccorsi. Da Caltanissetta si è alzato in volo un elicottero del 118, atterrato poco dopo a pochi metri dal luogo della tragedia. Ma per l’automobilista non c’era più niente da fare. Complicato per i vigili del fuoco anche estrarne il corpo dalle lamiere dell’auto. Stando a quanto si apprende il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto ferito. I rilievi sul luogo dell’incidente sono tuttora in corso. Al momento il traffico è interrotto, con incolonnamenti da e per Agrigento lunghi diversi chilometri.