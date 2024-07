Uomo senza fissa dimora trovato morto vicino a un distributore di carburante nel Palermitano

È stato trovato morto in una struttura abbandonata. A Terrasini, in provincia di Palermo, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto in una struttura abbandonata sulla statale 113, vicino a un distributore di carburante. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte dell’uomo, del quale non si conosce ancora l’identità. Sul posto sono arrivati i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco. Si sta provando a rintracciare qualcuno che possa conoscere la vittima, così da aiutare le forze dell’ordine a ricostruire il suo passato. Da verificare l’eventuale presenza di telecamere nella zona.